Marracash ed Elodie: la verità sulla fine della loro storia d’amore

In occasione della presentazione dell’album, ‘Noi, loro, gli altri’, uscito ieri, venerdì 19 novembre 2021, Marracash ha voluto mettere un punto fermo alla sua storia d’amore con Elodie. La relazione tra il rapper e la cantautrice è terminata, proprio, durante la registrazione dell’ultimo lavoro discografico. I due artisti, dopo essersi detti addio, però, hanno mantenuto buoni rapporti. Infatti, l’ex allieva di ‘Amici’ è protagonista del suo ultimo video musicale:

Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di Crazy Love: mettiamo in scena la fine del nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video.