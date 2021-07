Mario Balotelli alla guerra contro l’ex fidanzata Clelia. Tra il giocatore ex Milan e la sua vecchia fiamma, oltre che madre del figlio Lion, ha preso il via una lite social dai contorni furenti. Ha cominciato il calciatore pubblicando un messaggio nelle Instagram Stories:

Mario Balotelli attualmente ha 30 anni. L’uomo ha giocato la scorsa stagione nel Monza, dopo alcuni anni tra Milan e Inter. Supermario ha due figli. Pia, di 9 anni, è nata dalla relazione con l’ex gieffina Raffaella Fico. Poi c’è Lion, nato nel settembre del 2017 dall’ex fidanzata elvetica Clelia. Lo sfogo social del fratello di Enock è stato davvero al vetriolo:

“La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna”.