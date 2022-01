I Maneskin super ospiti a Sanremo 2022: “Sarà un’emozione forte”

I Maneskin saranno ospiti al Festival di Sanremo 2022, per la terza volta condotto da Amadeus. Lo stesso direttore artistico della kermesse ha dichiarato: “Sono veramente forti e lo hanno dimostrato, stanno facendo un percorso perfetto. Li aspetto a braccia aperte e tutto il pubblico italiano li aspetta a braccia aperte. Sono i super protagonisti della prima seratae non poteva essere altrimenti. Perché molte delle cose importanti sono partite dall’Ariston. Li ringrazio per aver accettato l’invito a tornare”. Stando a quanto riporta Amica.com la notizia è stata confermata anche da Victoria De Angelis, bassista e fondatrice della band che si trova con il gruppo negli Stati Uniti. “Sarà una grandissima emozione. È li che è cominciato tutto questo.Vogliamo ringraziare tantissimo Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo. È stato il punto di svolta perché è da lì che abbiamo avuto queste grandissime opportunità, tornare sarà davvero bello”, ha dichiarato Victoria.

I Maneskin: lo sfogo di Damiano

Nelle ultime ore i Maneskin sono stati travolti indirettamente da una polemiche che ha investito Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David. La ragazza è stata travolta da una bufera per alcuni vecchi post dal contenuto razzista e lei stessa si è scusata via social. A seguire Damiano David ha scritto un post di sfogo via social per smentire le ipotesi riguardanti una sua presunta crisi con la sua compagna.