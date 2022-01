Janet Jackson, le accuse verso il fratello Michael: “Mi feriva chiamandomi vacca”

Nel documentario Janet, la sorella di Michael Jackson, Janet Jackson, ha gettato nuove e pesanti ombre sulla celebre popstar che, a suo dire, sarebbe stata solita insultarla per il suo peso.

Janet Jackson contro il fratello Michael

Per la prima volta Janet Jackson ha svelato dei retroscena inediti del suo rapporto con il fratello Michael Jackson che, a suo dire, sarebbe stato solito insultarla per il suo peso. A causa delle prese in giro del cantante Janet Jackson avrebbe sofferto per anni si insicurezze legate al suo aspetto fisico.

“C’erano momenti in cui mi provocava dandomi degli appellativi: scrofa, cavalla, maiale da macello, vacca. Poi rideva e ridevo anch’io, però, dentro di me mi feriva. Quando c’è qualcuno che ti dice che sei troppo grassa, ti influenza”, ha dichiarato la cantante nel documentario Janet, che sarà diffuso a partire dal 31 gennaio.

Janet Jackson: lo scandalo molestie

Janet Jackson ha anche svelato che, nonostante tutto, avrebbe voluto supportare suo fratello Michael quando è stato travolto dallo scandalo molestie a suo carico. A causa di quanto accaduto e della controversa vicenda giudiziaria la stessa Janet Jackson avrebbe subìto pesanti ripercussioni:

“Quando quella storia è venuta fuori, Coca Cola ha detto: “No, grazie”. Sono stata ritenuta colpevole, solo perché associata a lui”, ha confessato.