Cecilia Rodriguez ad Ignazio Moser: “Ti amo come non ho mai amato nessuno prima” (video)

Nel corso della finale de ‘L’Isola dei Famosi 15’, Cecilia Rodriguez è sbarcata in Honduras per abbracciare, dopo due mesi di separazione, il fidanzato Ignazio Moser (Qui, il video).

La sorella di Belen gli ha fatto recapitare un album con le immagini più belle della loro storia d’amore nata tre anni fa nella casa del ‘Grande Fratello Vip’:

C’era una volta una bambina con la testa piena di sogni… il più grande era quello di trovare il grande amore… quella bambina sono io… il grande immenso amore sei tu. Tuo nonno si chiamava Ignazio, tua nonna Cecilia. Ignazio e Cecilia. il nostro amore era scritto già nel nostro destino. Abbiamo iniziato a camminare assieme, il nostro primo viaggio e poi la nostra prima casa. Dopo ogni mattina mi sveglio con l’odore del caffè che mi prepari. Mi fai sentire amata, protetta, speciale. Ti amo come non ho mai amato nessuno prima. Mi conosci, sai quanto, per me, è difficile esternarlo. Non aver paura di far vedere a tutti quello che sei, amore. Tu sei il sole. Le ultime pagine di questo album sono bianche pelato mio. Pronte a riempirle di altri bellissimi ricordi perché vorrei che il nostro futuro assieme lo scrivessimo assieme. Io e te per sempre. La tua piccola Chechu.