Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni contro Matteo Ranieri: “Non penso venga qui”

Dopo il confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti durante la quarta puntata del ‘Grande Fratello Vip 6’, Sophie Codegoni è tornato a parlare del suo ex fidanzato Matteo Ranieri, scelto, lo scorso anno, ad ‘Uomini e Donne’. L’ex tronista, come riportato da ‘Biccy’, è convinta che il lottatore genovese non si presenterà in trasmissione per un confronto:

Lui non penso venga qui, perché sa quanto io l’ho coperto. Poi calcola che dopo la rottura io sono passata malissimo e lui no. Lui non verrebbe mai qui perché sa che in uno scontro faccia a faccia non mi terrebbe botta, perché sa che io dico la verità e ho le prove di quello che ha fatto. Quando ci siamo lasciati per farmi passare male lui ha raccontato che io l’avevo messo in imbarazzo portandolo in un hotel milanese da 1000€ a notte facendolo pagare. Bugiardo, perché ho le carte che dimostrano che per tre notti è costato 300€. A Milano non puoi trovare di meno. Sono stata molto attaccata sui social e lui non soltanto non mi ha difesa dicendo la verità, ma ha gettato benzina sul fuoco.

La neo gieffina ha voluto sottolineare il fatto che l’ex compagno, una volta spente le telecamere, si è mostrato in maniera differente rispetto al periodo del trono:

Mi ha detto che non gli piacevo esteticamente, che ero viziata, egoista, egocentrica e narcisista. Ha detto e fatto delle cose che per una donna sono super umilianti. Io ho anche pensato che lui… Vabbè comunque con lui non ho perso proprio niente. […] Fidati Francy che non verrà perché sa che potrei dire tante cose che mi sto tenendo per me. E non soltanto che mi ha fatto passare per cattiva. Mia mamma mi diceva ‘stai attenta, perché le acque chete sono tremende‘.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy