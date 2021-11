GF Vip 6, Soleil contro Gianmaria: “Voleva comprarmi cose in outlet” (video)

Nel corso della ventesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, venerdì 19 novembre 2021, c’è stata la resa dei conti tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. L’influencer non ha alcuna intenzione di riallacciare qualsiasi tipo di rapporto con l’ex fidanzato:

Parla male di tutto. Continua a provocare, con il suo sarcasmo sempre fuori luogo e nel momento sbagliato. Non se ne frega di nessuno. Non riesce ad avere un rapporto normale con me nonostante ci abbia provato, con pazienza, più volte. Qualsiasi cosa succede, Soleil ti attacca a prescindere.

Il padrone di casa, Alfonso Signorini, si interroga su come l’imprenditore napoletano sia riuscito a conquistare, per un breve periodo, il cuore di Belen Rodriguez:

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha sferrato un duro attacco nei confronti del suo compagno di viaggio:

Dovremmo chiederlo a lei. Quando esco di qui possiamo parlare di quello che penso io e di quello che ti ha detto lei. Io, probabilmente, so la risposta. Ci sono cascata perché, come sempre ho detto, inizialmente Gianmaria si presenta come una persona dolce, carina, premurosa. Io l’ho conosciuto di più come il Gianmaria semplice da cui fugge cercando di costruirsi di questa apparenza. Mi sono allontanata da lui quando ho visto che voleva comprarmi cose in outlet.

Lui si vanta tanto del fatto che riempie le donne di tanti regali e fa nomi di brand ed aerei privati… Non fare il figo con quello che non sei. Si finge Briatore e poi è lavoratore semplice. Varrebbe molto di più evitare di sputare sulla semplicità. Gli rimprovero sempre è che è veramente brutto spregiare la semplicità. Lui si vuole vendere come playboy. E’ bello essere teneri in amore. Vuole vendersi come riccone. Mette i soldi da parte e mangia pasta e piselli. Non è che va a fuori cena al ristorante. Vivi in un appartamento di 50 metri quadri. Ma di cosa parliamo? Ti vendi per quello che non sei.