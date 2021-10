Grande Fratello Vip 6, l’incontro tra Miriana Trevisan e Pago: “Il tuo ex marito è fiero di te” (video)

Durante la nona puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Miriana Trevisan ha incontrato l’ex marito Pago a cui la showgirl è stata legata, tra alti e bassi, per sei anni:

Il musicista sardo, già concorrente della quarta edizione del reality di Canale 5, ha rivolto parole dolci nei confronti dell’ex moglie con cui ha mantenuto, negli anni, rapporti molto cordiali da buoni amici:

Stai spaccando tutto. Sei grandiosa. Te lo sta dicendo tutta la tua famiglia. Tua mamma ti ricorda che ti ama da impazzire. Nicola ti ama all’infinito. Stai facendo un percorso bellissimo. Devi stare bene, sorridere, ballare. Quando balli sei un angelo, te lo disse anche Mike Bongiorno. Sei fantastica, vai avanti così. Se rimani, fregatene di tutti. In questi ultimi due anni, tu mi hai chiesto aiuto ed io te l’ho dato, io ti ho chiesto aiuto e tu me l’hai dato. E’ una cosa bellissima per due persone separate come noi. Sono successe delle cose più gravi. Ma hai una forza straordinaria. Tirala fuori. Il tuo ex marito è fiero di te. Tuo figlio voleva venire qui, scavalcare e dirti: ‘Mamma ti amo’. Stanno tutti benissimo.