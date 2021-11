Grande Fratello Vip 6: la lite tra Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani (video)

Dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6’, nel cuore della notte, c’è stato un duro confronto tra Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore napoletano sembra non aver preso di buon grado la nomination della compagna d’avventura ma soprattutto le motivazioni che l’hanno spinta a fare il suo nome. Il gieffino, al termine della diretta, ha preteso un chiarimento all’ex Pupa (Qui, il video):

Per il rapporto che abbiamo da te non mi aspettavo la nomination. Poi anche il motivo non mi è piaciuto. Perché devi dire che mi nomini per come gestisco l’amore? E poi davvero hai tirato in ballo il fatto dei voli in business class? Francy per il bene che ti voglio non mi è piaciuto. Sai che con te sono sincero e questi sono gesti che non mi piacciono. Preferirei un motivo più vero. Io ti ho nominata soltanto all’inizio perché non ti conoscevo benissimo.

La concorrente, come ribadito più volte, non ha apprezzato il comportamento dell’ex di Belen Rodriguez che non è riuscito a destreggiarsi nel triangolo Greta, Soleil, Sophie: