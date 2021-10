GF Vip 6, Michelle (con la bandiera rainbow) sorprende Jo Squillo: “Ddl Zan affossato in Senato” (video)

Nel corso della quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, venerdì 29 ottobre 2021, Jo Squillo ha ricevuto la visita a sorpresa di Michelle, una ragazza a cui fa da mamma acquisita da oltre tre anni. La ragazza, di origini friulane, ha tessuto le lodi della deejay:

Sei una mamma meravigliosa, una mamma del mondo. So che sai andare oltre le barriere del sangue. Lo voglio urlare veramente. Sei unica. Ti adoro. Sai amare in modo così libero, gratuito.

La giovane donna ha riportato, in casa, la grande stima del pubblico nei suoi confronti e alcune notizie dall’Italia e dal mondo accadute negli ultimi giorni:

Devi mantenere la tua identità, i tuoi valori, perché sono troppo importanti. Sei ribelle. Sei andata contro le regole imposte, contro le ingiustizie, per la solidarietà. Sei ribelle, sei bella. Qui dentro è un gioco. Non sai essere sleale. Sei la persona più vera che io conosco. Sono entrata con questa bandiera che devi sventolare, oggi, più forte che mai perché il DDL Zan è stato affossato in Senato. Sono arrivate tantissime donne dall’Afghanistan. Tante ti hanno inviato dei messaggi carini di ringraziamento. Parla alle ragazze, insegna la sorellanza come solo tu sai fare. Devi unirle. Solo così siete forti.