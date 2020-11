by @sebastianocascone

Tutto nasce dall’ennesimo gossip ‘chirurgico’ letto da Giacomo Urtis all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Secondo il pettegolezzo, contenuto nella busta, Rocco Siffredi avrebbe puntato Giada, la figlia di Patrizia De Blanck, per il suo ultimo film.

Stefania Orlando ha ammesso candidamente di non aver mai visto un film a luci rosse in tutte la sua vita. Nasce un siparietto davvero esilarante con Andrea Zelletta che, al contrario, ha ammesso di aver visto delle pellicole per adulti sul proprio cellulare:

Stefania: tu guardi i video porno sul telefonino?

Andrea: eh certo!

Stefania: come eh certo?

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ si offre come volontario per controllare la cronologia del cellulare della conduttrice per scovare qualche scheletro tenuto nascosto al resto degli amici e dei parenti.

Anche l’amico del cuore, Tommaso Zorzi vuole vederci chiaro sulla spinosa questione:

Tommaso: “Come no… fallo come compito a casa… quando torni ti guarderai un film p0rno con Simone”

Stefania: “See figurati se Simone guarda i porno. Non è il tipo”

Andrea: “Neanche io per Natalia sono il tipo. Sai in due mesi che trovi a casa… i maxischermo”.

La showgirl è convinta che il dolce consorte, in queste settimane di lontananza, stia leggendo le biografie dei grandi musicisti che hanno fatto la storia. O i concerti in tv. Ma i suoi compagni d’avventura non credono a queste affermazioni.

Stefania: “Ma io devo vedere gente che fa sess0?”

Andrea: “Certo”.

Stefania: “Chissà se Tommaso vorrà essere ancora mio amico dopo questa rivelazione”

Tommaso: “Dai amore magari se lo guardi con me sei meno inibita”

Stefania: “Ti immagini.. la Orlando guarda un porno con Zorzi.. su tutti i giornali”.

Simone Gianlorenzi, campione di autoironia, sul proprio account Twitter, ha postato una foto assieme ad una delle icone dell’hard ovvero Ilona Staller in arte Cicciolina.