by @sebastianocascone

Nelle scorse ore, le donne della casa (ad eccezione di Elisabetta Gregoraci) si sono ritrovate nella stessa stanza per commentare i maschietti del ‘Grande Fratello Vip 5’. Stefania Orlando, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono lamentate che i ragazzi di questa edizione sono avari in attenzioni, complimenti e approcci galanti nei confronti del gentil sesso.

Sto urlando MTR ha fatto la classifica dei pacchi, MTR TI AMO #GFVIP pic.twitter.com/ZiAzYmjmIt — E QUINDI? (@famoduspaghi) October 25, 2020

Stamattina, le cinque donzelle si sono ritrovate a chiacchierare facendo una vera e propria classifica delle ‘doti nascoste’ degli uomini:

Goria (riferendosi alla mamma): “Tu hai fatto la classifica degli uomini?”

Ruta: “Ah degli uomini?”

Orlando: “Allora dici delle donne? Io non mi aspettavo questa cosa. Io credevo dei fisici perché l’abbiamo fatta tante volte”

Ruta: “No dei pacchi…”.

La voce della verità senza faci troppi giri intorno!

La Contessa docet!😂😂😂😂#gfvip pic.twitter.com/2zupYSIXkv — Anya (@any1_anya) October 25, 2020

Suscitando l’ironia e le risate di tutte le compagne d’avventura.

Dopo pranzo, Patrizia De Blanck si è lasciata andare ad una grossa considerazione sul tasso erotico che si respira nel loft di Cinecittà nelle ultime ore:

De Blanck: “Qui ci sarà pure qualcuno che lo vuole fare ma viene trattenuto. Secondo me, se Francesco non aveva la fidanzata si sarebbe trombato Dayane. Con la fidanzata fuori non lo fa. Dayane sei una bella ragazza, sei trombabilissima”

Dayane: “Io non lo avrei fatto”

Ruta: “Brava contessa”

TOMMY CHE DIFENDE DAYANE DA I MASCHI BIGOTTI (e maschilisti) DELLA CASA. TOMMY SEI TUTTI NOI👑✨#gfvip pic.twitter.com/eFGU83ZS5y — Tommy🗣👑 (@Uovo_Leopoldo) October 25, 2020

Nelle scorse ore, Tommaso Zorzi ha difeso l’atteggiamento sexy della modella brasiliana:

Mello (riferendosi ad Andrea Zelletta): “Hai detto che sono arrapata”.

Oppini: “Anche Guenda lo è”.

Parole giustissime quelle di Dayane e Tommaso!👏👏👏

Parte 8#gfvip pic.twitter.com/OJ1BWALd3Z — Anya (@any1_anya) October 25, 2020

Zorzi: “Mi piace quando tiri fuori dei lati friccicarielli. Ti vedo una donna sessualmente molto avanti, molto decisa, diretta. E’ invidiabile nel bene e nel male da questo punto di vista”.

Foto | Ufficio Stampa