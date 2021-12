GF Vip 2021, la richiesta piccante di Valeria Marini: “Voglio un vibratore”

Nelle scorse ore, autorevoli testate come ‘IlFattoquotidiano.it’, hanno riportato le dichiarazioni, a luci rosse, di Valeria Marini all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. La showgirl sarda (in coppia con Giacomo Urtis), che, lunedì scorso, ha vinto lo scontro al televoto contro l’eliminato Biagio d’Anelli, si è lasciata andare a confessioni davvero bollenti che hanno strappato un sorriso agli altri compagni d’avventura.

Alla domanda: ‘Hai richieste particolari?!’ durante la compilazione della lista settimanale della spesa, è arrivata l’immediata la risposta ironica della concorrente: ‘Sì, un vibratore’.

I ‘Vipponi’, questa settimana, hanno un budget ridotto per via del provvedimento disciplinare da parte della produzione:

Nel frattempo, prosegue il clima di tensione tra l’attrice e Nathaly Caldonazzo dopo lo scontro dello scorso lunedì. L’ex fidanzata di Massimo Troisi non sembra essere intenzionata a ritornare sui propri passi e a sotterrare l’ascia di guerra:

Io sono qui per far conoscere me, per vivere il mio Grande Fratello. Non ci sto. È andata a piangere perché le ho dato della pazza… Lei lo rifà, non mi va di mostrare il fianco per avere indietro una finta risposta. Io la adoro a me fa ridere, però dopodomani me lo rifà. Lei fa battute gratuite, non mi va di fare l’ipocrita, se avessi fatto qualcosa so chiedere scusa. Evidentemente le piace creare queste situazione, ma gioca con un’altra perché a me non va.