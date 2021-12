Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli: “Delia sta male. E’ una donna ferita” (video)

Durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, in onda, stasera, lunedì 20 dicembre, c’è stato un confronto a tre tra Soleil Sorge, Alex Belli e Wendy Kay. La mamma dell’influencer è rimasta piuttosto delusa dalle parole dell’attore che, oggi, riesce a chiarire le proprie ragioni:

Io voglio molto bene a Soleil. Lo ripeterò all’infinito. Non ho barriere. Mi dispiace che tu stia male. Ho dovuto fare una scelta. Non ci sono scene. Mia moglie sta male. Ha dei problemi. Dobbiamo recuperare il nostro rapporto. Non sta dando la colpa a te. Semmai è mia. Io me ne assumo tutte le responsabilità. Abbiamo vissuto un’amicizia e non voglio rovinarla con queste cose. Io non posso cambiare le idee che Delia ha. Le ho detto tutte le mie verità. E’ una donna ferita. Ho cercato di portarle quello che siamo stati. Sarò sempre con lei. Difenderò la nostra storia.