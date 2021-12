GF Vip 2021, i dubbi di Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: “Bisogna capire bene e valutare” (video)

Nelle scorse ore, Alessandro Basciano del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ ha messo in discussione il nascente rapporto con Sophie Codegoni. Dopo i baci in magazzino, le chiacchiere notturne, gli sguardi complici, tra i due concorrenti del reality di Canale 5 non sembra essere scoccata la scintilla di un vero e proprio amore destinato a durare anche fuori dalla casa di Cinecittà.

L’ex tentatore di ‘Temptation Island’, durante una conversazione con Manila Nazzaro, ha iniziato a nutrire i dubbi su una possibile frequentazione con l’ex tronista al di fuori delle telecamere (Qui, il video):

A questo punto, il giovane imprenditore deve valutare attentamente se proseguire o meno la conoscenza con Sophie:

Anche Francesca Cipriani, ospite di ‘Casa Chi’, ha criticato aspramente l’atteggiamento della compagna d’avventura nei confronti degli uomini della casa con cui ha avuto la possibilità di interagire in maniera più approfondita:

Su Sophie e Alessandro, direi che lei era presa da Gianmaria. Qui si cambia troppo velocemente partner. Bisogna capire se lei cerca un partner di gioco. Vedo un po’ troppo il giocare e l’amore è un’altra cosa. Non vedo nulla di vero e non credo ci siano sentimenti. Quest’anno al GF le persone giocano tanto. Sembra il gioco delle coppie e non pare più il Grande Fratello. Si può stare anche da soli, invece che cercare per forza un’altra persona per le clip e fare le fiction. Però vedono che in puntata si parla tanto di coppie e loro giocano su questa cosa. Sembra un po’ la gente che va in discoteca, si ubriaca, si fa più bicchieri e poi si accoppiano. In me non suscitano emozion