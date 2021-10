Gossip: le notizie dell’8 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 8 ottobre 2021

Franco Bortuzzo, intervistato da Fanpage.it, è tornato a parlare del lungo tira e molla del figlio Manuel con Lucrezia Selassié all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Nella lettera Federica dice di averlo visto spento, che vorrebbe tornasse ad essere il ragazzo che ha conosciuto. Cosa succede? Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede. La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo.

Armando Incarnato di ‘Uomini e Donne’, nelle scorse ore, ha risposto, attraverso una serie di Instagram Stories, alle critiche sul nuovo taglio di capelli sfoggiato nelle ultime puntate del programma:

Cosa ho combinato con questi capelli? Mi fate ridere, ma tutto a posto? Era una piega. Avevo i capelli lisci, forse ho sbagliato la fila, ma non è un problema. Voi forse non lo sapete ma io sono una persona che ironizza tantissimo su sé stessa. Però mi viene da ridere perché chi mi ha giudicato e chi ha ironizzato su di me, non ha capelli in testa. Io almeno alla mia età ho ancora i capelli. Non ho problemi, a me dell’aspetto estetico non me ne frega niente, forse non l’avete capito. Invece di andare a vedere i gesti carini, la galanteria di un uomo nei confronti di una donna, state rompendo le scatole per i capelli. Riprendetevi, la vita e tutt’altro.