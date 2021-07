Gossip: le notizie del 6 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 6 luglio 2021

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, usciti allo scoperto durante le registrazioni di ‘Battiti Live’, hanno rivelato, ai microfoni di ‘Radio Norba’, i passi futuri della loro storia d’amore fregandosene degli attacchi degli haters:

Onestamente non li guardiamo neanche, non ci interessa di chi attacca. Noi siamo felici così, vogliamo trasmettere la nostra felicità, questo è quello che ci importa. Progetti insieme? Sicuramente impariamo a stare l’uno accanto all’altro. Dove ci porterà la storia non lo sappiamo, come dice Orietta Berti, finché la barca va, lasciala andare.