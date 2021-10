Gossip: le notizie del 4 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 4 ottobre 2021

Matteo Diamante, rispondendo alle domande dei propri followers su Instagram, ha confessato di non avere più rapporti con l’ultimo vincitore de ‘L’Isola dei Famosi‘, Awed:

Gabrio Landi, corteggiatore di Andrea Nicole Conte, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha spiegato, per la prima volta, i motivi della sua preferenza per la neo tronista:

Ho posato subito lo sguardo su Andrea Nicole. Ho cercato di mettermi nei suoi panni per capire cosa avesse provato e l’idea che non possa aver vissuto una bella adolescenza mi ha rattristato. Mi sono concentrato più sul suo lato emotivo ed è nato in me una sorta di senso di protezione verso di lei. Mi piace il modo in cui pronuncia il mio nome (ride ndb), la sua pacatezza, come risponde, il suo non essere mai arrogante né volgare […] Si vede che è una persona che cerca davvero l’amore. Vuole essere amata, amare e avere una famiglia, una persona al fianco che la difenda. Se dovessimo costruire qualcosa di importante diventare il suo scudo e la sua spada, mi farei carico delle sue paure e le alleggerirei.