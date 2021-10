Gossip: le notizie del 31 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 31 ottobre 2021

Il portale ‘Dagospia’, all’interno della rubrica ‘A lume di Candela’, ha riportato una succosa indiscrezione che riguarda Diletta Leotta che avrebbe ritrovato la serenità sentimentale dopo la rottura con Can Yaman. Si legge:

Da Can a Cavalli. Si è conclusa la storia d’amore, per alcuni vera per altri no, tra Can Yaman e Diletta Leotta. L’attore è in rampa di lancio e lo vedremo sempre più spesso in serie italiane, la conduttrice è impegnata su Dazn, oltre che in radio e sui social. A Milano gira voce che la bella Diletta avrebbe iniziato una frequentazione con il noto modello Giacomo Cavalli. I due si seguono sui social e sarebbero stati visti insieme più volte nelle ultime settimane. Solo amici, un flirt passeggero o l’inizio di una nuova storia d’amore?