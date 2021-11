Gossip: le notizie del 26 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 26 novembre 2021

Tommaso Zorzi, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha criticato aspramente alcune dichiarazioni di Salvo Veneziano sul proprio account Instagram. L’influencer non ha gradito che il suo nuovo progetto televisivo, ‘Drag Race Italia’ sia stato etichettato dall’ex gieffino come un ‘carnevale’. La replica del giurato non si è fatta attendere:

Mi è stato riferito che, oltre ad avere definito l’arte drag come una carnevalata, usi anche pubblicamente epiteti come “checca”. Ora non che mi stupisca il fatto che tu sia un bifolco ignorante e omofobo, ma quanto meno fatti la cortesia di educarti. Siamo nel 2021, puoi farlo anche dal cellulare. Augurandomi che un giorno uscirai dalle fogne, ti auguro uno splendida serata. Ah vabbè, ma ho appena visto che anche no vax. Adoro! Quindi ricapitolando: omofobo, misogino (ti squalificarono pure dal Gf per questo) e no vax. Ci manco solo terrapiattista e vinci un set di pentole

Giulia Salemi difende Miriana Trevisan? Il gossip

Giulia Salemi, nelle scorse ore, sui propri social, ha difeso, a spada tratta, Miriana Trevisan dopo gli attacchi da parte di alcuni concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 6’ come Soleil Sorge e Katia Ricciarelli:

Ma cosa vogliono? Ma non ho capito alcuni sono liberi di orchestrare tutti i teatrini della casa e Miriana per una nomination deve essere umiliata in questo modo ed esclusa da alcuni perché hanno paura dei capetti. No words”

Arisa e Vito Coppola stanno insieme? La verità dell’ex fidanzata Valentina Sica

Valentina Sica, ex fidanzata di Vito Coppola, maestro di Arisa a ‘Ballando con le stelle‘, ha voluto chiarire una volta per tutte, il tipo di legame con il danzatore dopo la separazione: