Gossip: le notizie del 24 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 24 giugno 2021

Tommaso Zorzi, con una serie di Instagram Stories, ha smentito il gossip su una presunta lite con Francesco Oppini, con cui ha legato all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Il direttore di ‘Nuovo’, Riccardo Signoretti, sul proprio account Instagram, ha pubblicato l’audio in cui Jessica Antonini avrebbe ipotizzato la presunta omosessualità dell’ex fidanzato Davide Lorusso alla base della loro rottura:

Perché secondo me Davide dentro di lui è gay. Non lo sa e non lo capirà adesso. Ho provato a rassicurarlo e dirgli che, se così fosse, non ci vedrei niente di male anche perché tutti quelli che mi stanno intorno sono gay. Però ecco.. sì. Ho detto che questa cosa mi ha messo tanto in difficoltà perché comunque io mi faccio i km…

Myrta Merlino, intervistata da ‘Oggi’, in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, la natura del sentimento che la lega, da anni, a Marco Tardelli:

Ho fatto un mese e mezzo andando in onda sei giorni su sette: stavo impazzendo. Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco. Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci. […] Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo ‘finché morte non ci separi’ senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni.