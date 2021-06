Gossip: le notizie del 22 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 22 giugno 2021

Cristiano Malgioglio, protagonista di una lunga intervista su ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, in edicola questa settimana, è entusiasta per le esperienze lavorative che sta vivendo dopo la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 5’:

Devo molto ai reality che mi hanno dato una nuova popolarità. Così com’è stato divertente commentare con Gabriele Corsi l’Eurovision Song Contest, che rifarei. Certo, se mi chiamasse Maria De Filippi come coach di Amici accetterei subito. Intanto, in attesa di realizzare il sogno proibito di recitare per Pedro Almodóvar e Ferzan Ozpetek, farò una piccola cosa al cinema nel nuovo film di Giampaolo Morelli. Ma la precedenza la do alla musica.

Le anticipazioni di Filippo Bisciglia sulle coppie di Temptation Island 2021

Filippo Bisciglia, intervistato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, ha fornito alcune anticipazioni sull’edizione 2021 di ‘Temptation Island‘, in partenza il prossimo 30 giugno, in prima serata, su Canale 5:

Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno. Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown.

Arisa pensa ancora ad Andrea Di Carlo? Il gossip

Nelle scorse ore, Arisa, sul proprio account Instagram, ha postato una dedica che gli utenti del web hanno letto come una speciale dedica all’ex fidanzato Andrea Di Carlo: