Gossip: le notizie del 16 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 16 novembre 2021

Serena Enardu, ex compagna di Pago, nelle scorse ore, sui propri social, ha avuto qualcosa da (ri)dire a Miriana Trevisan che si è offerta come spalla ad Alex Belli per risolvere i problemi con la moglie Delia Duran dopo l’avvicinamento con Soleil Sorge all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Alex Belli che chiede consiglio a Miriana Trevisan su Delia Duran, sul fatto se entra… E quella che gli risponde “Stai attento, che se entra, rischi come Pago che esce perché è entrata Serena“. Ragazzi per favore. Togliamoci le fette di prosciutto davanti gli occhi. Sappiate che certe persone dentro la Casa del Grande Fratello non sarebbero mai entrate se poi non ne fossero entrate altre. Ovvero, la dinamica di Serena e Pago è la dinamica di Serena e Pago. Pago è entrato dentro la Casa del Grande Fratello per una dinamica di coppia. Alex Belli idem. E Miriana… Miriana ma perché sei entrata nella Casa del Grande Fratello? Perché ti sei fatta i caz*i miei! Quindi diciamo che grazie a Serena, grazie a Delia, grazie a qualcun altro, si parla anche di te.

Stefano Codegoni e Man Lo Zhang: amore a prova di gossip

Ospite dell’ultimo appuntamento con il GF Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi su Mediaset Play Infinity, Stefano Codegoni, papà di Sophie, ha raccontato come è nata la storia con Man Lo Zhang:

Nel 2008 lei abitava sopra al locale che gestisco. Non sapevo chi fosse. Una sera, dopo tre/quattro vodka tonic l’ho bloccata prima di salire a casa e le ho detto di venire a bere qualcosa da me. Da lì non ci siamo mai lasciati e sono tredici anni anni.

Giulia Stabile e Sangiovanni ancora insieme dopo Amici

Protagonista di una lunga intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Giulia Stabile, vincitrice di ‘Amici 20′ e ballerina professionista del talent show di Canale 5’, è ancora felicemente innamorata di Sangiovanni: