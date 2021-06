Gossip: le notizie del 15 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 15 giugno 2021

Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni non prenderanno parte all’edizione 2021 di ‘Temptation Island‘. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, intervistato da ‘Super Guida Tv’, ha smentito categoricamente questa circostanza:

Ariadna Romero, ex moglie di Pierpaolo Pretelli, nelle scorse ore, sui social, ha confermato di aver rifiutato la proposta di entrare nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6’ in qualità di concorrente:

No, non sarò al Grande Fratello Vip. La gente moltissime volte parla per dare fiato alla bocca. Non mi sono presentata nemmeno ai casting, non ci sono quest’anno.

Andrea Cerioli, rientrato in Italia dopo l’esperienza de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha postato, su Instagram, una dedica speciale a Ignazio Moser, suo compagno di viaggio:

Adesso mi prendo 5 minuti per scrivere quello che penso di te…

Penso che al giorno d’oggi si viva in un mondo fatto di invidia, gelosia… é davvero difficile incontrare qualcuno che ti trasmetta quel vero senso di amicizia, gentilezza, onestà… é un qualcosa di così tanto raro, che alle volte… si stenta a crederlo… siamo stati insieme 50 giorni per 24 ore al giorno, non obbligati… ma scegliendo di farlo, abbiamo dormito insieme, separati da tutti… per poterci confidare la notte, le paure, i sogni, le storie… volevo solo dirti che essere mio amico é una cosa difficile, sono diffidente, il più delle volte ho la sensazione di incontrare gente troppo lontana da me… gente vuota… ho trovato un grande amico e per me, questo… vale più di tutto il viaggio.

Tutti quei sogni, quelle paure… sai che puoi contare su un amico in più.

Ti voglio bene