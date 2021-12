Gossip: le notizie del 15 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 15 dicembre 2021

Katarina Raniakova, prima (ed unica?!) moglie di Alex Belli, intervistata da ‘Casa Chi’, ha svelato, il proprio punto di vista sull’attore che, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha intrecciato un legame speciale con Soleil Sorge provocando la reazione di Delia Duran:

Lui non è un uomo corretto, non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile. Si sposa, ma avete visto le sue foto del matrimonio? Aveva gli sponsor e ha cambiato 5 abiti. Si piace e vuole vedersi bello e far parlare