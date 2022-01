Gossip: le notizie dell’1 gennaio 2022

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 1 gennaio 2022

Arisa, intervistata da ‘Fanpage.it’, non riesce ancora a dare un’etichetta all’affetto che la lega a Vittorio Coppola, suo maestro a ‘Ballando con le stelle’:

Io ho dei bellissimi sentimenti nei suoi confronti, inediti rispetto a quello che ho vissuto prima, ma non so bene cosa sia. Penso che anche lui scoprirà col tempo di che natura sono i nostri sentimenti. Dobbiamo per forza dargli un nome? Siamo così, ci vogliamo bene, ci proteggiamo a vicenda, cercando di non affrettare le cose. Però io sento che lui è molto uguale a me, per esempio lo capisco anche quando dice che una cosa non è vera, ma io so che è vera: lo comprendo, lo capisco e… lo perdono? Lui perdona me? Ci perdoniamo tante cose.