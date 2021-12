Gossip: le notizie dell’1 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 1 dicembre 2021

Davide Silvestri del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, nelle scorse ore, ha manifestato il desiderio di abbandonare la casa non accettando il prolungamento fino a marzo 2022:

Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno… io qualcosa credo di aver fatto. Adesso mi sento un po’… mi spiace essere morto capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto ad un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa ed ho bisogno del mio lavoro adesso oltre al fatto che sento di non dare niente adesso ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono…

Ainett Stephens contro Alex Belli: il gossip

Ainett Stephens, reduce dell’esperienza del reality di Canale 5, intervistata dal settimanale ‘Chi’, ha espresso il proprio pensiero su Alex Belli:

Lui recita, ma ormai è banale anche parlarne. Se avessi dovuto fare il suo percorso nella Casa, avrei preferito rimanere a casa mia. Temo che quando uscirà, rischierà che lo insultino o gli tirino addosso di tutto, perché lo odiano in tanti. Aldo, invece, è un signore, il maschio alfa della Casa. Se fosse stato single, ci avrei fatto un pensierino. Non c’è nulla di male ad ammetterlo. Certo, poi c’è la vita reale, che è il vero test. Ma lui come persona mi piace molto.

Mila Suarez attacca Delia Duran ed Alex Belli

Mila Suarez, in una lunga intervista al magazine ‘Nuovo’, ha rivelato il proprio punto di vista sul triangolo Alex Belli – Delia Duran – Soleil Sorge: