Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante a Parigi: le reazioni (video)

Negli ultimi giorni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza fuori dall’Italia in prossimità del Natale. La coppia ha scelto di visitare i luoghi più suggestivi di Parigi: dal Louvre alla Tour Effeil. I Prelemi, però, hanno vissuto una piccola disavventura che poteva rovinare la loro permanenza in Francia. L’influencer ed il fidanzato sono stati cacciati da un ristorante prenotato e pagato qualche settimana prima per futili motivi. Ecco il loro racconto affidato ai rispettivi social:

La padrona di casa del ‘GF Vip Party‘ non sembra aver particolarmente gradito il trattamento ricevuto dal ristoratore de Il Ciel De Paris. Pier e Giulia hanno dovuto cercare, all’ultimo momento, un nuovo locale per poter finalmente cenare:

Io sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena già prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno cacciato via in malo modo nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato problemi con il traffico e gli abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 10:30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora! Non andate mai qua!

