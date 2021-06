Nuovo capitolo delle disavventure di Gianmarco Onestini a Supervivientes. Più che un’avventura per il giovane naufrago, a momenti pare proprio un calvario. Prima il morso di un ragno che l’ha fermato per qualche giorno, poi la ripresa (veloce, ma non troppo): “Voglio dire che sto bene e non getto la spugna. Continuo a lottare. Ora più che mai ho bisogno di supporto. Siamo ancora qui al top” aveva detto pochi giorni fa e poco prima di affrontare le prove del reality show.

Ora ci si mette pure un blocco intestinale. Che la quantità di riso mangiato da settimane non fosse proprio il massimo per una normale evacuazione è – purtroppo – l’ABC della vita da naufrago. Per risolvere anche questo problema, Gianmarco è dovuto ricorrere al caro vecchio metodo naturale del clistere.

L’obiettivo della camera non è potuto sfuggire neppure al clistere per Gianmarco Onestini che impietosamente viene ripreso insieme al dottore: “Ti metterò un liquido che ti permetterà di andare in bagno, va bene?”. La pubblicazione della foto e del video sui social ha fatto innervosire qualcuno, tanto da far partire pure una polemica sul lasciar passare o no certe immagini che possono essere intime.

E’ pur vero che in Spagna spesso e volentieri non ci si fanno problemi nel mostrare delle situazioni che qui in Italia, probabilmente, creerebbero ancora molto scalpore. Basti pensare che pochi giorni fa Gianmarco si è lasciato andare ad un bagno sulle splendide spiagge dell’Honduras completamente nud0. Le immagini in poco tempo hanno fatto il giro del web con una caterva di commenti ironici per il giovane naufrago che non si è fatto troppi problemi nonostante l’obiettivo della telecamera fosse pronto a riprenderlo!