Giacomo Urtis, la confessione: “Fabrizio Corona? Il mio uomo ideale!”

Giacomo Urtis al GF Vip 6 si è lasciato sfuggire di aver vissuto una liaison con un uomo che in molti credono sia Fabrizio Corona. In passato il chirurgo dei vip aveva già fatto delle piccanti confessioni sull’ex Re dei paparazzi.

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona

Sta tenendo banco sui social il gossip di Giacomo Urtis, che al GF Vip ha rivelato di esser stato con un uomo che in molti credono sia Fabrizio Corona. Nel 2018 a Rivelo, lo stesso chirurgo dei vip aveva confessato di essere attratto da Fabrizio Corona (che, secondo gli ultimi rumor, potrebbe esser stato lasciato da Belen proprio per via della sua relazione con il gieffino). “Provo per Fabrizio Corona un affetto immenso come se fosse un familiare o un fidanzato, da quando stava con Nina Moric io ero legato a lui, eravamo amici. Innamorato? Sono innamorato della figura di Fabrizio, è il mio uomo ideale, è una persona che tutti potrebbero amare. Ci chiamiamo Tato / Tatino / Tatoski con tutte le desinenze… Se mi sono immaginato al posto delle sue fidanzate? Certo!”, ha dichiarato Giacomo Urtis.

La replica di Fabrizio Corona

Mentre i rumor attorno allo scoop diventano sempre più insistenti e rumorosi, sui social Fabrizio Corona ha ironizzato sulla notizia affermando: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”. Cosa sarà successo davvero tra i due?