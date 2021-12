Nella casa del Grande Fratello VIP la parentesi del rapporto tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo sembrava chiusa una volta per tutte, le ultime discussioni parevano aver messo su una pietra tombale. Eppure basta un massaggio per fare punto e a capo. Il riavvicinamento riparte da una richiesta alquanto particolare di Lulù allo sportivo: un massaggio sul lato B.

La principessina passata indenne anche alla scorsa nomination dà in mano a Manuel una crema che sembra parecchio imbarazzato dalla situazione: “Dai, ma dobbiamo farlo davvero?”, lei riesce a convincerlo nonostante le perplessità: “Ma non potevi fartelo fare da Giacomo? È sicuramente più bravo di me. Siamo in fascia protetta”. Manuel si lascia andare e inizia a massaggiare scendendo sulla schiena.

Manuel massaggia i glutei di Lulù 😝😂

Pt. 2#GFvip pic.twitter.com/jP9HQXq4jt — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 8, 2021

Evidentemente la temperatura nella stanza si è fatta molto bollente e Manuel si lascia sfuggire una battuta: “Grande Fratello, possiamo mettere un po’ di aria condizionata?“. Sul web – com’era ampiamente prevedibile – è scoppiato il gossip. Tra i commenti si celano le critiche per l’atteggiamento di Manuel che a detta di alcuni è totalmente incoerente riferendosi ai burrascosi trascorsi tra i due.

Chi nutre più dubbi è Aldo Montano. La spalla destra del ragazzo aveva apertamente manifestato il suo fastidio per i comportamenti di Lulù, tanto da arrivare a nominarla qualche puntata fa proprio per questo motivo. Alla luce di questa situazione, anche il pensiero dello sportivo inizia a traballare: “Non si capisce una mazza qua dentro ragazzi. Esco con più dubbi sulla vita di quando sono entrato”.