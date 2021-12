Al GF VIP c’è una sorpresa per Manila Nazzaro, nella ventiquattresima puntata la vippona ha potuto godere di un momento emozionante grazie all’incontro con sua madre: Teresa.

Viene mostrata un’immagine in cui sono ritratti i due figli di Manila. Lei ringrazia i suoi genitori perché se i ragazzi sono cresciuti bene “Il merito è anche loro, che mi sono sempre stati vicino. Nel momento di maggior bisogno si sono trasferiti per me da Foggia a Roma. Lo stanno facendo in questo momento, mi hanno permesso di lavorare e di essere qui. Compresa questa bellissima esperienza“.

Manila viene invitata a raggiungere il giardino, capisce che per lei arriva sua madre. Si posiziona davanti al tappeto rosso e viene freezzata per attendere la sorpresa:

Non piangere Manila. Noi ti seguiamo sempre, quando ti vesti, quando mangi. Siamo orgogliosi di te. Noi stiamo bene, i bambini benissimo, il nonno lo fanno un po’ arrabbiare ma ora sono tranquilli e vanno anche bene a scuola. Una cosa voglio dirti: Lascia gli straccetti! Per favore! Divertiti un po’ e non pensare sempre agli straccetti. Perché se tu sei felice, lo siamo anche noi.

La signora Teresa ringrazia Alfonso Signorini per averle dato la possibilità di rivedere sua figlia dopo 3 mesi. Parlando con lui ha aggiunto: “Da piccolina eri una testa dura perché i miei consigli non li ha mai ascoltati ed ha fatto tutto lei. Alla fine, avevi ragione tu e noi avevamo torto.”

Tra pochi giorni per Teresa sarà un giorno speciale dato che sarà il suo compleanno: “L’anno scorso non lo abbiamo potuto festeggiare insieme per via della pandemia, quest’anno mi hai fatto il regalo più grande” conclude la donna salutando anche il resto degli inquilini della casa.