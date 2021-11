Il 15 novembre di 72 anni fa nasceva Giucas Casella. Il Grande Fratello ha deciso di festeggiarlo a dovere durante la diciannovesima puntata in prima serata. Prima con una clip in cui gli viene comunicato che Nina, la sua cagnolina, sarebbe in dolce attesa di ben sette cuccioli. A seguire c’è la sua fidanzata Valeria, i due stanno insieme da 40 anni grazie (dice Giucas) a Pippo Baudo. Ma è la presenza di suo figlio James a toccarlo nel più profondo del cuore.

Alfonso Signorini chiama a rapporto tutti i vipponi rendendoli involontariamente complici della sorpresa più grande per Giucas. Li invita a guardare la luna sopra la casa di Cinecittà, arriva il freeze e James ne approfitta per fare il suo ingresso in giardino. Dal volto di Giucas, immobile, escono lacrime di commozione:

Non piangere se no me ne vado, sono qui solamente per te. Ogni anno siamo insieme per il tuo compleanno e sai quanto è difficile per me stare qui, ma sai quanto ti amo. Ti stai dimostrando la grande persona che sei e che sei sempre stato. Mi manchi tantissimo, stiamo tutti bene e tu stai andando bene.

Poi si rivolge al resto degli inquilini che coccolano Giucas fin dal suo ingresso nella casa ringraziandoli per l’affetto con cui lo hanno circondato: “Mio padre non ha filtri come avete potuto notare, dice sempre tutto quello che pensa e non ha freni, non si blocca”

Una volta sfreezzato, Giucas vorrebbe correre ad abbracciare suo figlio ma non può per via delle misure anti-covid: “Mio figlio è bello come il sole! James ti amo tantissimo. Mio figlio è la mia vita ed è veramente tutto per me”.

Non è tutto, Giucas ha ricevuto gli auguri di Buon Compleanno in diretta anche da Mara Venier.