Alex Belli torna a far discutere fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. Stavolta lo scontro con Aldo Montano non c’entra nulla con la vicenda che stiamo per raccontare. Sappiamo che l’attore ha stretto un legame speciale soprattutto con due persone della casa: Soleil Sorge (tra di loro si sospetta ci sia ben più di un’amicizia) e Davide Silvestri.

Chiacchiere che però stavolta hanno avuto un retrogusto amaro per i tanti che hanno ascoltato una conversazione tra i tre vipponi. Alex, Soleil e Davide si son fermati a parlare nei pressi della piscina. Fra risate e battute, i ragazzi descrivevano una scena immaginaria: un musical con un brano scritto da loro ed un’eliminazione in cui i concorrenti cadono “uno ad uno”.

Soleil gioca e indica Davide come colui che sarebbe dovuto cadere per ultimo, a quel punto interviene Alex Belli con una discutibile uscita: “Quando diciamo eliminare, ad uno ad uno cadono. Ultimo rimane Manuel perchè non può cadere“. Passano pochi minuti e la clip con le parole dell’attore diventano virali a livelli estremi. L’hashtag “#GFvip” e “Alex Belli” sono risultati fra i trending topic più popolari della serata del 3 novembre 2021.

Soleil e Alex sghignazzano sotto i baffi, una reazione che ha mandato in tilt i social. “Sono frasi da squalifica” dicono da twitter riferendosi sia all’attore che all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Hanno deriso la disabilità di Manuel” è l’accusa rivolta. Anche lo staff di Manuel Bortuzzo chiede provvedimenti seri “verso questo atteggiamento” e aggiunge: “Si sta andando oltre…siamo profondamente delusi”.

La produzione, come più volte sottolineato da Alfonso Signorini, quest’anno è meno severo rispetto agli altri anni. In quasi due mesi, nessuna espulsione (non accade da molte edizioni) ma alla luce di questo caso, il web non ci sta. Meno di 24 ore alla sedicesima puntata del Grande Fratello VIP in prima serata, se ne parlerà? Ci saranno davvero delle conseguenze per Alex Belli?