GF Vip 2021, Manila Nazzaro contro Lulù e Jessica Selassié: “Di vip non avete niente” (video)

Dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Manila Nazzaro e Manuel Bortuzzo si sono ritrovati a confrontarsi sulla sfuriata di Lulù Selassié e del ruolo che le sorelle hanno avuto nel ristabilire la calma dopo la reazione di Alfonso Signorini. Ecco le parole dell’ex Miss Italia:

Non ce la fanno proprio. Io mi sono vergognata. Mi dispiaceva soprattutto per Clarissa perché, tra le due, ha realizzato la gravità di quello che stava accadendo. Jessica no. Continuava, sbagliando, a giustificare tutte. Ha le potenzialità per avere un altro ruolo e non l’ha utilizzata. Pessima, non è una bambina. E’ una donna. Non si può proprio. Questa roba qui è inconcepibile. Dopo tutti questi discorsi… Io li ho chiusi dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendente pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?