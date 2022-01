Gessica Notaro, l’ennesimo intervento: “Voglio la svolta”

Gessica Notaro ha rotto il silenzio in merito all’ultimo intervento chirurgico a cui si è sottoposta e ha svelato quale sarebbe il suo proposito per il nuovo anno. L’ex Miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares da anni si sta sottoponendo a dolore operazione per cercare di diventare “più bella di prima” (come lei stessa ha ammesso via social). “Cosa voglio da questo 2022? La svolta. Voglio la svolta. E in un qualche modo, doloroso o meno, io la avrò”, ha scritto sui social, postando il video dell’ultima operazione subita.

In tanti sui social l’hanno lodata per il suo coraggio e per la positività con cui, in questi anni, ha sempre cercato di battersi per se stessa e per gli altri. Sui social Gessica Notaro ha raccontato personalmente le difficoltà vissute dopo esser stata sfregiata con l’acido (a causa del quale ha anche rischiato di perdere la vista a un occhio). Oggi l’ex Miss sembra aver ritrovato la serenità anche dal punto di vista sentimentale: al suo fianco infatti è sempre presente il fidanzato, Filippo Bologni. “Con Filippo ho scoperto chel’amore non è paura”, ha dichiarato in merito alla sua relazione con il fidanzato, campione di equitazione.