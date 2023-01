Flavio Briatore ha rotto finalmente il silenzio sui suoi incontri segreti con la conduttrice Barbara D’Urso.

Nelle scorse settimane Flavio Briatore e Barbra D’Urso sono stati avvistati a cena insieme e addirittura si è vociferato che i due fossero rimasti a dormire nello stesso hotel. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha finalmente rotto il silenzio in merito alla questione e a Novella 2000 ha smentito senza riserve il rumor che lo voleva impegnato con la conduttrice:

“Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”, ha dichiarato.

Flavio Briatore

Flavio Briatore: il flirt con Barbara D’Urso

Da settimane circolano indiscrezioni che vorrebbero Briatore e Barbara D’Urso come una nuova coppia, ma in queste ore lo stesso imprenditore ha smentito la questione, affermando che l’unico legame importante per lui sia quello con il figlio Nathan Falco. Una risposta simile l’aveva data anche la conduttrice nei giorni scorsi, quando aveva affermato che l’unico grande amore della sua vita fossero i suoi due figli. Al momento non è quindi dato sapere perché lei e Briatore si siano incontrati a cena e in che tipo di rapporti siano i due.

