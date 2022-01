Fabrizio Corona: incidente stradale sull’A1 insieme alla fidanzata Sara Barbieri

Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri sono rimasti coinvolti in un incidente sull’A1 mentre si trovavano in auto in compagnia di altre persone. L’ex Re dei paparazzi non era alla guida del veicolo. Stando a quanto rivelato da Sara Barbieri attraverso le sue stories via social, lei e Fabrizio Corona hanno avuto un incidente stradale su un tratto di strada dalle parti di Modena: il veicolo su cui si trovavano a bordo si è scontrato lateralmente con un’altra vettura. Fortunatamente non ci sono stati feriti e, dopo i rilievi delle forze dell’ordine, i due hanno potuto riprendere il viaggio.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri: l’amore

Fabrizio Corona fa ormai coppia fissa da mesi con Sara Barbieri, giovanissima top model ed ex fidanzata di Salmo. Non è chiaro dove i due si siano conosciuti, ma spesso la modella è stata immortalata dall’ex Re dei paparazzi nei suoi scatti su Instagram. Per Fabrizio Corona si tratta della prima storia importante dopo la clamorosa rottura avuta con Silvia Provvedi (e dopo le precedenti storie d’amore avute con Belen Rodriguez e Nina Moric, madre di suo figlio Carlos Maria). La liaison tra i due è destinata a durare? In tanti sui social sperano di saperne di più.