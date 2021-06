Elisabetta Gregoraci, ladri in casa: “Ci siamo spaventati tutti” (video)

Nelle scorse ore, attraverso una serie di Instagram Stories, Elisabetta Gregoraci ha comunicato, ai propri followers, di aver subito un furto in casa. Ecco il racconto della showgirl calabrese, reduce dall’esperienza del ‘Grande Fratello Vip 5‘:

Purtroppo oggi sono andata a prendere Nathan a scuola per portarlo a casa e mi sono trovata un ladro in casa. É stata una giornata abbastanza movimentata e difficile. Ci siamo spaventati tutti… non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è stato catturato ed è stato arrestato. Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. Purtroppo il primo incontro con il ladro lo ha avuto la mia tata che si è spaventata tanto. Questo personaggio ha cominciato a tirarle calci, ad aggredirla. Per fortuna sta bene, ma ci siamo molto spaventati. La polizia è arrivata dopo pochi minuti, io ho iniziato a seguire il ladro e lo ho messo all’angolo. […] Il ladro adesso è in prigione, dove è giusto che sia. É stata una giornata in cui siamo un po’ tutti scombussolati ma adesso è tutto passato grazie a Dio e stiamo tutti bene.