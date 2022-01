Clizia Incorvaia non rinuncia ai tacchi neanche col pancione: “Giuro che…”

Clizia Incorvaia ha postato sui social alcuni scatti del suo ultimo shooting fotografico, dove la si vede sfoggiare il pancione e un paio di vertiginosi tacchi a spillo. “Giuro che avevo le pantofole in pelliccia ordinate su amazon in borsa!”, ha scritto ironica la top model, che presto sarà madre del suo secondo figlio.

Clizia Incorvaia: la gravidanza

La modella ha partecipato insieme al compagno Paolo Ciavarro all’ultima puntata di Verissimo, dove ha raccontato le sue emozioni e qualche retroscena riguardante la gravidanza. Clizia è più raggiante e felice che mai e molto presto lei e il figlio di Eleonora Giorgi potranno dare il benvenuto al bebè, che sarà un maschietto. “Sono prontissimo a fare il papà, non vedo l’ora che nasca. Lo desideravo e sono pronto”, ha confessato Paolo Ciavarro nel salotto tv di Silvia Toffanin, mentre Clizia ha confermato che, dopo la nascita del bambino, lei e il fidanzato convoleranno a nozze: “Ci sarà, non subito, ma è il passo successivo”, ha confermato. I due si sono conosciuti nella casa del GF Vip e ben presto la loro storia è diventata importante: dopo un periodo di convivenza a Roma hanno deciso di acquistare una casa tutta per loro dove costruire insieme la loro famiglia.