Si alza nuovamente un polverone di polemiche attorno a Chiara Nasti, più precisamente su di una dichiarazione che ha lasciato il web interdetto, ma perché? Partiamo innanzitutto da ciò che la bella influencer ha detto sul suo profilo Instagram rivolgendosi a chi parla di lei per una possibile futura entrata nella casa del Grande Fratello VIP:

Io concorrente del GF Vip? Non sono fatta per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati , ognuno poi la vede a modo suo. Mai comunque.

Quello “sfigati” è un attacco che certamente non è passato inosservato al web che immediatamente ha fatto memoria locale sulla sua partecipazione (breve) all’Isola dei Famosi, unico reality show al quale ha partecipato nel 2018. La nostalgia della famiglia e del suo fidanzato Ugo Abbamonte l’ha riportata a casa dopo soli 7 giorni dalla partenza dell’avventura.

Il sito Dagospia però ha svelato un succoso retroscena: “Una rosicata grande quanto una casa” scrive sul titolo. Rivela che in realtà Chiara Nasti avrebbe sostenuto i provini per questa edizione del GF VIP ben 3 mesi fa, dunque sbugiardando l’influencer con tanto di foto testimonianza. Negli scatti, Chiara è seduta proprio davanti al logo inconfutabile di Grande Fratello VIP mentre chiacchiera con qualcuno.

A poca distanza di tempo dalla pubblicazione delle foto lei ritorna sull’argomento. Replica alle critiche che, intanto, erano appena scoppiate sul web (il suo nome è balzato anche tra i trending più popolari su twitter):

Io non sono la stessa di 2-3 anni fa, come il resto di voi. La sfigata sono io che non accetto di partecipare a questi teatrini di 3 centesimi oppure voi che mi continuate a pregare (a distanza di anni) di prenderne parte? Facile per gli autori lanciare uno scoop spacciandolo per tre mesi fa! Le mie priorità e ambizioni sono davvero lontane da questo tipo di roba.