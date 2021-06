Belen Rodriguez è prossima a dare alla luce la piccola Luna Marie. La soubrette argentina sta aspettando una bambina, frutto dell’amore con il giovane Antonio Spinalbese, hairstylist che opera in quel di Milano. “Sto per esplodere“, dice sui social la showgirl di origini sudamericane.

Proprio la conduttrice e ballerina si è resa protagonista nelle ultime ore di un simpatico siparietto su Instagram con il figlio Santiago, nato invece dalla relazione con il conduttore Stefano De Martino. Nel filmato si vede Belen Rodriguez che pranza all’aperto con il piccolo. La donna gli dice in maniera del tutto scherzosa: “Sei un viziato. Non so se vizierò Luna Marie come te”. “Mamma, dovrai essere pronta perché anche Luna lo sarà”, ha replicato a sorpresa il bambino, che attualmente ha otto anni.

Belen controreplica: “Non lo so se la vizierò quanto ho viziato te, perché tu sei il primo“. “Allora la vizierò io“, conclude Santiago, già calatosi perfettamente nella parte del fratello maggiore che si prenderà cura della sorellina presto in arrivo.

Belen Rodriguez meno presente sui social

Pare che nelle ultime settimane la Rodriguez abbia diradato notevolmente la sua presenza sui social. La soubrette di origini argentine vorrebbe godersi in maniera privata ciò che resta della sua gravidanza, circondata dall’amore del suo Antonio e del suo bambino (“Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo“), Questo avviene con la differenza di età tra i due che non ha mai costituito un problema: l’ex moglie di Stefano De Martino ha 36 anni, mentre Antonio Spinalbese ne ha 25.

Di recente Belen si è fatta immortalare all’interno di una sala attrezzi sul lago di Como allo scopo di tenersi allenata anche durante questo periodo molto delicato, anche se la nascita di Luna Marie ormai è attesa a brevissimo.

Foto: account Instagram Belen Rodriguez