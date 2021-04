Tra qualche mese Belen Rodriguez farà nascere la sua bambina, dopo aver dato alla luce Santiago. La nascitura si chiamerà Luna Marì, come lei stessa ha rivelato al rotocalco Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5.

l’hairstylist 25enne Antonio Spinalbese. A questo proposito i numerosissimi follower della soubrette argentina le hanno chiesto Il padre della bimba èA questo proposito i numerosissimi follower della soubrette argentina le hanno chiesto su Instagram se la differenza d’età avesse mai costituito un problema per lei.

Belen Rodriguez ha risposto:

“All’inizio avrei voluto non fosse stato così giovane, il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile, ma non è stato questo a convincermi di rimanere con lui, ma lo è stato il fatto che mi sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba fossi io. Ecco lui mi fa sentire una bambina al sicuro, e questo non ha prezzo o età per me”.

Successivamente Belen ha aggiunto che a lei piaceva anche molto il nome Clara Isabel, ma la scelta è poi ricaduta su Luna Marì. In seguito ha postato il video di quando ha scoperto il sess0 della bambina assieme ad Antonio ( si tratta di una tradizione ormai in voga negli Stati Uniti d’Americo che in gergo si dice gender reveal). A rivelare che si trattasse di una femminuccia la madre o futura nonna, la signora Veronica Cozzani.

La showgirl ha anche dato dei consiglia una donna che vuole diventare mamma prima dei 21 anni:

“La maternità è un istinto, non esiste un’età giusta. Mia mamma mi ha avuta a vent’anni e sono felice di aver avuto una mamma giovane. Ma c’è da dire che i tempi sono cambiati, quindi siccome sei una bimba per me, mi permetto di dirti di valutare bene bene la situazione”.

