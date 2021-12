A Ballando con le stelle una sorpresa ha atteso Morgan per la semifinale. La seconda manche della gara di ballo tra VIP porta un buon tasso di emozione, soprattutto per lui. Il discusso cantante anche in questo contesto ne ha combinate di cotte e crude. Dopo alcune puntate del programma condotto da Milly Carlucci in cui l’Artista sembrava aver trovato nuovo equilibrio e nessun tipo di polemica, uno scontro con il giudice e giornalista Selvaggia Lucarelli ha portato il concorrente in escandescenze e persino a strascichi fuori dalla tv.

Il Morgan cuore di papà si è ritrovato in un filmato pre-esibizione. Partendo dalla triste perdita di suo padre

Lui è stato un padre fragile, disperato, ma solo perché il mondo lo ha schiacciato. Da lì io ho imparato per essere meno disperato di lui e meno fragile. Non voglio fare quello che ha fatto lui.

Quindi cita Anna Lou, la primogenita avuta dalla storia con Asia Argento:

Lei ormai è grande e con lei ho una vita turbolenta, mentre ora i rapporti sono belli. Onestà, fiducia, sincerità. Di sentirsi accettati nel proprio mondo” poi c’è Maria che ha un anno e mezzo con cui ho un rapporto quotidiano perché fortunatamente sono con lei. E’ una situazione molto bella che mi permette di fare il padre che ho sempre voluto fare.

Poi Lara, nata 8 anni fa dalla relazione di Morgan con Jessica Mazzoli: “Mi piace ballare, ho scoperto questa passione grazie ai social. Ho visto Papà a Ballando con le stelle ed è stato bello vederlo ballare”

Morgan:

Io ho passato troppo poco tempo con lei e questo mi dispiace perché so che lei ha bisogno della mia figura al suo fianco. L’ultima volta che l’ho vista è stata due anni fa, bisogna riuscire a fare qualcosa.

Al rientro in studio Milly Carlucci avverte di aver parlato con Jessica Mazzoli per poter far incontrare suo padre ma non solo, la sua passione per il ballo presto potrà essere ulteriormente arricchita da un corso per prepararla ad un’esame che potrebbe portarla nel tempio della danza: la scala di Milano.