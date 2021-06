È uno sfogo in piena regola, quello di Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti che abbiamo conosciuto nel 2016 durante la prima edizione del GF Vip.

Recentemente, Antonella Mosetti, in un’intervista concessa a Vero, ha parlato della decisione della figlia di allontanarsi dal mondo della tv.

Attraverso i social, Asia Nuccetelli ha ribadito in prima persona la sua decisione di vivere la propria vita lontano dal mondo dello spettacolo, in totale riservatezza.

Secondo la 25enne, però, questo suo desiderio di privacy non viene rispettato dai media. In questa prima parte di post, condiviso tramite Instagram Stories, Asia Nuccetelli ha definito il GF Vip, un’esperienza che, a 18 anni, non si poteva rifiutare:

In questa parte di messaggio, è presente un riferimento ai problemi di salute che Asia Nuccetelli ha dovuto affrontare in giovanissima età:

Asia Nuccetelli, quindi, ha promesso che, un giorno, entrerà nel merito della decisione di vivere la propria vita lontano dai riflettori:

Se un giorno sarò pronta, racconterò da me la mia storia. A oggi, non sono ancora in grado. Perché scrivo questo? Perché per ben 2/3 anni che ho scelto la riservatezza, riservatezza non ho ricevuto. Ancora leggo articoli di giornale dove si parla di me. Senza di me, però. La televisione è spesso spettacolo, show, recitazione. Qua c’è la vita di una cristiana che non ha scelto dove nascere. Questo non significa che non posso avere una vita come la voglio io.