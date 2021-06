Anno Zero, il nuovo singolo di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci (testo e video)

Esce oggi, venerdì 25 giugno 2021, ‘Anno Zero’, il singolo di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, distribuito dalla Sony, scelto come sigla della nuova edizione di ‘Battiti Live’ prossimamente in onda su Italia 1.

Palmieri: “E’ una canzone nata per gioco e neanche avevo intenzione di cantarla, spesso in passato diversi artisti hanno chiesto la mia consulenza su testi e musiche, poi alcuni amici hanno voluto mettermi alla prova, anzi metterci alla prova, perché con Elisabetta spesso nel backstage di Battiti ci siamo lanciati in esilaranti duetti”.

Gregoraci: “Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto, ma ormai ci fidiamo l’uno dell’altro, tra di noi c’è un feeling artistico consolidato e indissolubile, ci capiamo al volo, e poi abbiamo una cosa in comune: l’entusiasmo per le novità”.

Il brano Anno Zero è scritto e composto dagli stessi conduttori insieme a Nicco Verrienti, Giulia Capone e Greta Portacci. La produzione è firmata dai dj produttori T 4 FUN in collaborazione con AlbicoccaStudio e Alan Palmieri.

A seguire, il testo della canzone:

Baila insieme a me

Baila insieme a me

Baila insieme a me

Baila insieme a me

Sei il mio comandamento

tu la playa io il vento,

sei l’estate che balla il reggaeton.

Faccio tabula rasa

di ogni storia passata,

finalmente è finito il lockdown.

Liberi!

Forte, la musica riparte

il beat è caliente

come te, come te, come te.

Bambina, di notte ballerina

mi prendi in giro.

Ma ci sto!

Amor,

dopo questo anno zero

volo a Rio de Janeiro

e ti porto con me.

Io ti prometto che

Amor,

dopo questo anno zero

sarà un anno leggero

il più bello che c’è.

Un besito, besito per te!

Baila insieme a me (un besito, besito per me)

Baila insieme a me (un besito, besito per te)

Baila insieme a me (un besito, besito per me)

Baila insieme a me (un besito, besito per te)

Amore,

battiti per me, battiti di mano

battiti di cuore a ritmo sudamericano.

Tutto il bello arriverà adesso,

rideremo molto più spesso

aspettando mezzanotte sull’Olimpo.

Amor,

dopo questo anno zero

volo a Rio de Janeiro

e ti porto con me.

Io ti prometto che

Amor,

dopo questo anno zero

sarà un anno leggero

il più bello che c’è.

Un besito, besito per te!

Baila insieme a me (un besito, besito per te)

Baila insieme a me (un besito, besito per me)

Baila insieme a me (un besito, besito per te)

Baila insieme a me

E questa gente tutta intorno quando balla

Mi fa sentire che

è anche un po’ la mia famiglia

e mi assomiglia.

Questo momento perfetto

Facciamo un selfie adesso?

Io ci sto!

Amor,

dopo questo anno zero

volo a Rio de Janeiro

e ti porto con me.

Io ti prometto che

Amor,

dopo questo anno zero

sarà un anno leggero

il più bello che c’è.

Un besito, besito per te!

Baila insieme a me (un besito, besito per me)

Baila insieme a me (un besito, besito per te!)

Baila insieme a me (un besito, besito per me)

Baila insieme a me (un besito, besito per te)