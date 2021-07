Angelina Jolie avrebbe ritrovato l’amore. A confermarlo proprio i giornali di gossip oltre oceano che avrebbero pizzicato l’attrice ormai più volte in compagnia del cantante The Weekend, Abel Tesfaye. La ex moglie di Brad Pitt sarebbe stata paparazzata a cena con il giovane canadese ma non solo. I due sarebbero andati anche ad un concerto insieme, in compagnia di due delle figlie di Angelina Jolie: Zahara e Shiloh.

Secondo il magazine The Sun Angelina Jolie e il cantante The Weekend si starebbero frequentando da diverse settimane, pur cercando di eludere il gossip. L’attrice e il cantante sarebbero andati anche a cena insieme, lasciando tuttavia il ristorante pluristellato separatamente per evitare che i paparazzi sospettassero della loro frequentazione. Nonostante questo, però, il gossip li ha raggiunti ugualmente. C’è anche chi ipotizza che Angelina Jolie e Abel Tesfaye, questo il vero nome del ragazzo, si stiano frequentando per questioni lavorative.

Il giovane canadese è infatti di origini Etiopi, così come lo è una delle figlie di Angelina. La stessa diva hollywoodiana è da sempre molto legata all’Africa e alla terra Etiope in particolar modo. Tuttavia, c’è anche chi già sostiene di notare un’Angelina Jolie molto più felice del solito, a ricomprova del fatto che il cantante 31enne le stia facendo bene.

Se è vero che ancora non ci è chiaro come stiano le cose, è altrettanto vero però che Angelina e The Weekend si stiano certamente frequentando essendo ormai stati visti più volte insieme. Se per lavoro o per amore, chissà, ancora non ci è dato saperlo, ma è inevitabile notare un certo feeling tra i due. Feeling che anche i figli di Angelina avrebbero notato.

Che dopo Brad Pitt Angelina Jolie sia finalmente pronta a ricostruirsi una vita anche amorosa? L’attrice non avrebbe più avuto alcuna frequentazione dopo quella con l’ex marito, a tal proposito aveva anche rilasciato diverse interviste spiegando che il suo rimanere single fosse per lei una scelta. Ora qualcosa cambierà?