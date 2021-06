Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha parlato senza peli sulla lingua del suo rapporto con Natalia Paragoni. In un’intervista al settimanale Nuovo ha dichiarato che fa sess0 in maniera quotidiana con la sua fidanzata:

“Facciamo l’amore una volta al giorno. E il posto più strano dove lo abbiamo fatto è stato sotto un albero di ulivo in Puglia. Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove. Il s***o è un mondo complesso”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto riferimento a una dichiarazione della sua ragazza risalente a quando aveva accusato dei dolori di schiena per motivi intimi:

“Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di sess0 senza essere giudicati”.

All’epoca, la Paragoni aveva dichiarato su Instagram a proposito dei cerotti sulla schiena:

“Io soffro di scoliosi e cifosi, poi soprattutto quando ho momenti di stress mi viene un forte mal di schiena. Così sono andata in farmacia e la signora mi ha dato, non so che cosa sono, cerotti riscaldanti. Non riuscivo nemmeno a fare lo shooting”.

Successivamente, tuttavia, la ragazza ha poi vuotato il sacco:

“Se vi devo dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare, ma in questo weekend ci siamo rilassati di più e quindi l’intimità non è mancata. Non sarà la prima volta e nemmeno l’ultima, quando avrò ottant’anni starò ferma”.

Andrea Zelletta si è fatto notare nel mondo della televisione dapprima come protagonista di Uomini e Donne. Successivamente nel 2020 ha partecipato all’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Nonostante il soprannome di “comodino” per le accuse di poca personalità, è riuscito ad arrivare in finale con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Foto: account Instagram Andrea Zelletta