Amici 21: Carola Puddu e Luigi Strangis, è nata una ship? (video)

Nel corso dell’ultima puntata del daytime di ‘Amici 21‘, è stata mostrata la reazione di Carola Puddu dopo che Maria De Filippi ha palesato, in diretta tv, la simpatia della ballerina per il cantautore, Luigi Strangis. I due allievi che, in questi giorni, stanno approfondando la conoscenza all’interno della scuola per talenti di Canale 5, non sono ancora una coppia a tutti gli effetti.

I dubbi dell’allieva di Alessandra Celentano sono ancora tanti:

Non sono una tipa che si fidanza. Sono fatta così.

Rientrata in stanza, la danzatrice, confidandosi con Tommaso, svela il proprio stato d’animo di fronte alla consapevolezza di provare un forte interesse nei confronti del giovane interprete:

Sono scossa da questa puntata. Non lo so manco io. Ogni volte succedono queste cose vado in fumo. Le poche relazioni che ho avuto sono andate male per colpa della danza. Io devo fidanzarmi con la danza. Lui ha un modo di essere che mi intriga ma non mi attrae. Non vuol dire che non mi piace. Non era nei miei piani.

Tra Carola e Luigi è nata una forte simpatia ma la ballerina sembra essere un pò confusa… #Amici21 pic.twitter.com/9k0bx5kY0X — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 4, 2021

I ragazzi, nel frattempo, come accade ogni anno, sono stati raggiunti da un provvedimento disciplinare da parte della produzione per le pessime condizioni della camera da letto, della cucina e degli spazi in comune. A tutti, viene chiesto, attraverso una votazione, di scegliere due cantanti e due ballerini, da mettere in sfida. Questa punizione accende un’accesa discussione e forti tensioni per la scelta dei quattro candidati.