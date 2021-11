Amici 2021: il bacio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Amici 2021‘, in onda, oggi, sabato 28 novembre 2021, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini si sono sfidate in una rumba. Le due insegnanti della scuola di Canale 5 sono state preparate da Raimondo Todaro su un passo a due sulle note di ‘Quando’ di Pino Daniele (Qui, il video).

La professoressa di danza classica, a fine esibizione, si è lasciata andare ad un fuori programma. Ha baciato sulle labbra il collega.

Todaro: ‘A parte che lo so che da due mesi è innamorata di me. Ma non lo dice. Francy. Nella coreografia il bacio non era previsto. Non c’era improvvisazione. Dovevi rispettare il compito’

Celentano: ‘Lui è un bravissimo partner. Per questo gli ho dato un bacio’.

A Francesca Tocca, moglie dell’ex ballerino di ‘Ballando con le stelle’, è spettato il ruolo di giudice della speciale competizione:

Complimenti a tutti e due. Lorella sei stata veramente brava, raffinata, elegante, pulita, di classe. La maestra Celentano? Devo dire che mi ha sorpresa. L’ho vista diversa, sensuale, si è lasciata andare. Cose difficile di vedere da lei. Mi è piaciuto come ha usato il corpo, molto fluido, molto latino. Siccome è molto difficile. Veramente mi sono piaciute tutte e due. Ad oggi non vorrei dire chi, per me, è stata la migliore.

Giudizio rimandato alla prossima settimana. Le due professore si confronteranno su un paso doble. Maria De Filippi, in qualità di giurata, decreterà la vincitrice.